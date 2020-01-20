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20 січня 2020, понеділок, 12:05 6
Події 2020-01-20T13:30:03+02:00
Українські Новини
В Дніпрі в гуртожитку медколеджу сталася пожежа

В Дніпрі в гуртожитку медколеджу сталася пожежа

Анна Рудык
Пожежа у гуртожитку, пожежа, пожежа в Дніпрі, ДСНС України
Пожежа в дніпровському медколеджі. Фото: Інформатор Дніпро
Пожежа в дніпровському медколеджі. Фото: Інформатор Дніпро

Сьогодні вранці, 20 січня, у Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку медичного коледжу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що інцидент стався близько 7:00. У гуртожитку медичного коледжу відчули різкий запах диму і звернулися в службу порятунку.

За попередньою інформацією, загоряння зафіксували в одній з кімнат на 9-му поверсі гуртожитку.

Повідомляється, що з будівлі терміново евакуювали мешканців. На місці події працювали рятувальники, поліцейські, медики і аварійна газова служба.

Що послужило причиною загоряння, поки невідомо.

Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На момент виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилися 86 осіб та 1 особа з персоналу, які самостійно вийшли до прибуття підрозділів ДСНС.

Загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, у гуртожитку Львівської політехніки сталася пожежа, студентів виселили.

Також на Різдво в одеському гуртожитку вибухнула граната: три людини в лікарні.

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