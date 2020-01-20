В Дніпрі в гуртожитку медколеджу сталася пожежа

Сьогодні вранці, 20 січня, у Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку медичного коледжу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що інцидент стався близько 7:00. У гуртожитку медичного коледжу відчули різкий запах диму і звернулися в службу порятунку.

За попередньою інформацією, загоряння зафіксували в одній з кімнат на 9-му поверсі гуртожитку.

Повідомляється, що з будівлі терміново евакуювали мешканців. На місці події працювали рятувальники, поліцейські, медики і аварійна газова служба.

Що послужило причиною загоряння, поки невідомо.

Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На момент виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилися 86 осіб та 1 особа з персоналу, які самостійно вийшли до прибуття підрозділів ДСНС.

Загиблих і постраждалих немає.

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