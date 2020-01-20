В Дніпрі в гуртожитку медколеджу сталася пожежа

Сьогодні вранці, 20 січня, у Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку медичного коледжу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Так, повідомляється, що інцидент стався близько 7:00. У гуртожитку медичного коледжу відчули різкий запах диму і звернулися в службу порятунку. За попередньою інформацією, загоряння зафіксували в одній з кімнат на 9-му поверсі гуртожитку. Повідомляється, що з будівлі терміново евакуювали мешканців. На місці події працювали рятувальники, поліцейські, медики і аварійна газова служба. Що послужило причиною загоряння, поки невідомо. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м. На момент виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилися 86 осіб та 1 особа з персоналу, які самостійно вийшли до прибуття підрозділів ДСНС. Загиблих і постраждалих немає. Як повідомляли Українські Новини, у гуртожитку Львівської політехніки сталася пожежа, студентів виселили. Також на Різдво в одеському гуртожитку вибухнула граната: три людини в лікарні.