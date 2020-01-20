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20 січня 2020, понеділок, 08:37 26
Суспільство 2020-01-20T11:30:03+02:00
Українські Новини
В українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри

В українських аеропортах на честь "кіборгів" зіграють військові оркестри

Валерия Драгомирова
Оркестр, аеропорти України, Художнє дійство, Кіборги
Оркестр. Фото: Міноборони України
Оркестр. Фото: Міноборони України

Сьогодні, 20 січня, о 08:30 на території аеропорту "Бориспіль" відбудеться тематичне художнє дійство на честь подвигу Героїв, які захищали Донецький аеропорт. Про це повідомляє Міністерство оборони України.


"З метою вшанування подвигу Героїв, які самовіддано і мужньо захищали Донецький аеропорт, 20 січня 2020 року о 08:30 на території Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (термінал "D", третій поверх) відбудеться тематичне театральне дійство за участю Національного президентського оркестру і хору Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Особливе місце у заході буде відведено композиції, яка виконується на унікальному музичному інструменті - "Дзвони війни", виготовленому в 2016 році з гільз 152-мм артилерійських снарядів.

Крім того, 20 січня відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей ще у восьми обласних центрах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів.

Нагадаємо, 16 січня в країні відзначався День пам'яті кіборгів. Українські Новини розповіли, що відомо про 242 днів подвигів і оборони Донецького аеропорту.

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