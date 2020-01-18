підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Життя
  • Туман і ожеледиця: синоптики розповіли про погоду в кінці тижня
18 січня 2020, субота, 21:15 3
Життя 2020-01-18T21:15:01+02:00
Українські Новини
Туман і ожеледиця: синоптики розповіли про погоду в кінці тижня

Туман і ожеледиця: синоптики розповіли про погоду в кінці тижня

Валерия Драгомирова
Туман, ожеледиця, Прогноз погоди, Погода
Туман. Фото: Facebook/ ДержНС
Туман. Фото: Facebook/ ДержНС

19 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.


Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі -8...-13 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.

У Трускавці вночі без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі -3...-5 градусів, удень +1...+3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+3 градусів, вдень +2...+4 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різку зміну погоди після Хрещення.

Більше новин про: Туман ожеледиця Прогноз погоди Погода

Через сильний туман в Києві та Київській області о...
Негода на Прикарпатті: на дорогах застрягли сотні ...
Після Хрещення в Україну прийдуть похолодання та о...
На вихідних всю Україну накриють дощі, місцями зі ...
ДБР терміново викликає Порошенка на допит: опубліковано повістку
Україна оскаржила рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію
Новини
СБУ повідомила директору "держбанку ЛНР" про підозру у фінансуванні окупаційної адміністрації 20:46
Бойовики порушили режим тиші: поранено вісім військових 20:20
ЄСПЛ не прийме апеляцію України щодо люстрації, - юрист 19:54
У Донецькій області обмежили водопостачання через аварію на водогоні 18:50
Офіс омбудсмена виявив ряд суттєвих порушень в установі/ Фото:
У Київському СІЗО сплять по черзі і закривають вибиті вікна ковдрами 18:18
більше новин
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
Детективи НАБУ вирішили незаконно допитати 10 тисяч працівників компанії "Укрлендфармінг", - ЗМІ 11:59
Рада дала можливість залучити ще 20 млрд гривень на дороги, - радник прем'єра Голик 11:13
Член комітету ВР з енергетики, заявив що поправка Геруса дає Росії інструмент політичного тиску на Україну, - ЗМІ 12:17
більше новин
Гріхи не змиває: у Епіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Зеленський. Скріншот: Офіс Президента
Зеленський доручив Гончаруку замінити "слабкі місця" в Кабміні 21:28
Гончарук подав заяву про відставку 09:49
Малюська під столом. Фото: Denis Malyuska
Малюська заліз під стіл і підтримав Гончарука 17:05
Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду 17:11
більше новин
Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok