Туман і ожеледиця: синоптики розповіли про погоду в кінці тижня

19 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.



Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.



На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.



У Карпатах без опадів, температура вночі -8...-13 градусів, вдень -2...+3 градуси.



У Моршині без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.



У Трускавці вночі без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.



У Сваляві без опадів, температура вночі -3...-5 градусів, удень +1...+3 градуси.



На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.



У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.



На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.



На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.



У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.



У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+3 градусів, вдень +2...+4 градуси.

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