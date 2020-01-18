Туман і ожеледиця: синоптики розповіли про погоду в кінці тижня

19 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.У Карпатах без опадів, температура вночі -8...-13 градусів, вдень -2...+3 градуси.У Моршині без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.У Трускавці вночі без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.У Сваляві без опадів, температура вночі -3...-5 градусів, удень +1...+3 градуси.На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+3 градусів, вдень +2...+4 градуси. Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різку зміну погоди після Хрещення.