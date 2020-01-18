СБУ повідомила директору "держбанку ЛНР" про підозру у фінансуванні окупаційної адміністрації

Служба безпеки України повідомила "міністру фінансів" та директору "державного банку самопроголошеної "Луганської народної республіки"" про підозру у фінансуванні окупаційної адміністрації ЛНР.



Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.



"Служба безпеки України задокументувала механізм прихованого фінансування урядовими і неурядовими структурами Російської Федерації фейкових органів влади на тимчасово окупованій території Донбасу", - сказано в ньому.



Спецслужба встановила, що для того, щоб уникнути санкцій щодо банківського сектору, РФ створила на власній території і в тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінансові установи.



З 2014 року, після введення в ЛНР території рублевої зони, за їх допомогою Росія ввела механізм фінансування апарату окупаційних органів влади.



СБУ тривалий час документувала, що для приховування прямої фінансової підтримки псевдоустанов на захопленій території Луганської області РФ привернула до схеми фінансування банківську установу Південної Осетії, за якою кошти з Росії потрапляють в так званий "держбанк ЛНР".



Потім гроші розподіляються самопроголошеним "Міністерством фінансів ЛНР" для утримання окупаційних органів влади та силового блоку, як незаконні збройні формування "Міністерства державної безпеки", "народна міліція".



За даними української спецслужби, щорічний обсяг фінансування перевищує 30 млрд російських рублів.



Це сума, яка становить понад 2/3 від загальних потреб "бюджету" ЛНР.

СБУ задокументувала, що на тимчасово окупованій території ключову роль в системі фінансування псевдореспублікі і її незаконних збройних формувань відіграють так звані "міністр фінансів" і директор "держбанку ЛНР". Зазначені особи займають керівні посади в окупаційній адміністрації ще з 2014 року.



Вони підтримують постійні контакти з кураторами від урядових структур РФ, систематично виїжджають до Москви для узгодження питань виділення "асигнувань" на функціонування ЛНР і розподілу коштів.



На сьогодні їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) Кримінального кодексу. Повідомляється, що вони оголошені в розшук.



Найближчим часом обвинувальні акти щодо правопорушників будуть спрямовані до суду для заочного засудження.



Як повідомляли Українські Новини, у СБУ розповіли про спробу вербування "ЛНР" чиновника Мін'юсту.