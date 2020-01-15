Шантажировали и грозили посадить: в СБУ рассказали о попытке вербовки "ЛНР" чиновника Минюста

Служба безопасности Украины заявляет о попытке вербовки так называемым Министерством государственной безопасности самопровозглашенной "Луганской народной республики" (МГБ ЛНР) чиновника одного из региональных подразделений Министерства юстиции в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники СБУ установили, что представители "спецслужбы" ЛНР задержали мужчину во время поездки на временно оккупированную территорию Луганска.

Отмечается, что боевиков заинтересовал не только факт его работы в госструктуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

СБУ установила, что, прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, представители так называемого МГБ заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию боевиков он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также относительно служебной деятельности отца.

Инструкции от кураторов мужчина должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ.

На данный момент мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что спецслужбы РФ пытаются завербовать 90% украинцев, работающих в России. Кроме того, российские спецслужбы пытались завербовать украинских военных на Донбассе и в дипучреждениях РФ.



Тем временем. освобожденного журналиста Сущенко пыталась завербовать ФСБ России.