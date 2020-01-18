ЄСПЛ не прийме апеляцію України щодо люстрації, - юрист

Уряд України подав до великої Палати Європейського суду з прав людини апеляцію на рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України", яка стосувалася люстрації українських чиновників. Втім, Велика палата навряд розглядати цю апеляцію.

Таку думку висловила юрист-міжнародник, експерт з питань Євросуду Олена Льошенко, передає "Закон і Бізнес". Адвокат назвала три причини.

"По-перше, рішення Палати було винесено суддями одноголосно. По-друге, питання люстрації для ЄСПЛ не піднімають жодних серйозних питань тлумачення або застосування Конвенції. У питанні люстрації вже давно склалася відповідна практика. Тема не нова. І, по-третє, порушення прав громадян законом про люстрацію були настільки очевидні, а заперечення Уряду України в ході комунікації справ були настільки необгрунтовані і примітивні, що я не бачу жодних шансів на перегляд цього рішення ", - зазначила О. Льошенко.

Експерт послалася на положення Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Регламенту ЄСПЛ, згідно з яким Велика палата переглядає рішення Палати ЄСПЛ тільки у виняткових випадках. Колегія у складі п'яти суддів Великої Палати приймає таке клопотання, якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення або застосування Конвенції чи Протоколів до неї або важливе питання загального характеру.

Нагадаємо, після втрати влади в країні Віктором Януковичем в результаті протестів Евромайдана був прийнятий Закон про очищення влади, що передбачає звільнення різних категорій чиновників. Закон стосувався осіб, які займали певні посади на державній службі не менше одного року з моменту, коли Янукович став президентом у лютому 2010 року до втрати ним влади в лютому 2014 року, або займали певні посади в партії колишньої УРСР до 1991 року. Державних службовців також зобов'язали заповнювати "декларації про люстрацію".