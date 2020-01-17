У Львівській області зупинився підйомник, туристів знімають рятувальники

Сьогодні, 17 січня, у Львівській області зупинився підйомник, на якому знаходилися 25 туристів, серед них також діти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що зараз рятувальники знімають туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар поблизу смт Славське Сколівського району.

Зазначається, що станом на 18:00, вже зняли 8 дорослих та 3 дітей.

Рятувальні роботи все ще тривають, залучили 14 фахівців та 3 одиниці техніки.

"Попередня причина зупинки - несправність редуктора. Проводяться заходи по зняттю туристів з підйомника", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на підйомнику ще знаходяться орієнтовно 14 осіб.

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