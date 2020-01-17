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  • У Львівській області зупинився підйомник, туристів знімають рятувальники
17 січня 2020, пʼятниця, 19:28 6
Події 2020-01-17T19:43:36+02:00
Українські Новини
У Львівській області зупинився підйомник, туристів знімають рятувальники

У Львівській області зупинився підйомник, туристів знімають рятувальники

Анна Рудык
зупинка підйомника, Гірськолижний курорт, Технічна несправність підйомника, НП на підйомнику

Сьогодні, 17 січня, у Львівській області зупинився підйомник, на якому знаходилися 25 туристів, серед них також діти. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що зараз рятувальники знімають туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар поблизу смт Славське Сколівського району.

Зазначається, що станом на 18:00, вже зняли 8 дорослих та 3 дітей.

Рятувальні роботи все ще тривають, залучили 14 фахівців та 3 одиниці техніки.

"Попередня причина зупинки - несправність редуктора. Проводяться заходи по зняттю туристів з підйомника", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на підйомнику ще знаходяться орієнтовно 14 осіб.

Також Українські Новини писали, де можна покататися на лижах і сноуборді в Україні.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація, що на гірськолижному курорті Драгобрат з підйомника впали лижники.

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