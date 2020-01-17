ЄС хоче тимчасово заборонити технологію розпізнавання осіб

Європейська комісія розглядає заходи щодо введення тимчасової заборони на технології розпізнавання осіб, використовувані як державними, так і приватними суб'єктами.

Про це повідомляє Euractiv.

Як наголошується, в Європейському союзі побоюються, що зібрану інформацію можуть використовувати для стеження за європейцями

"Якщо ці плани будуть реалізовані, то в деяких країнах ЄС можна буде збити поточні проекти введення штучного інтелекту, в тому числі бажання Німеччини розгорнути автоматичне розпізнавання осіб на 134 залізничних станціях і в 14 аеропортах. Франція також планує створити правову базу, що дозволяє інтегрувати системи відеоспостереження з технологіями розпізнавання осіб", - йдеться в повідомленні.

Документ, який опинився в розпорядженні Euractiv свідчить, що використання технології розпізнавання особи може бути заборонено приватних або державних цілях на певний період (наприклад, 3 - 5 років).

Єврокомісія пропонує п'ять загальних варіантів можливого регулювання технології розпізнавання осіб:

добровільна маркування - компанії, які планують використовувати технологію розпізнавання осіб, добровільно заявляють про дотримання певних правил, після чого ЄС присвоює їм спеціальну "марку" довіри;

секторальні вимоги для державного управління та розпізнавання осіб - це напрямок стосується суто використання технології розпізнавання осіб в держструктурах, де пропонується адаптувати відповідні положення Регламенту про загальну захисту даних ЄС (2018);

введення законодавчих обмежень тільки для тих випадків використання штучного інтелекту, які пов'язані з високим рівнем ризику - охорона здоров'я, транспорт, правоохоронна діяльність, судова діяльність тощо;

питання безпеки та відповідальності є захист прав людей внаслідок кібератак, погроз персональних даних і т. д.;

управління - зобов'язання ввести на рівні ЄС ефективну систему впровадження прийнятих рішень.

Зазначимо, технологія розпізнавання обличчя (FaceID) широко поширена в смартфонах американської компанії Apple.

Як повідомляли Українські Новини, штучний інтелект діагностує рак краще лікарів.

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