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07 января 2020, вторник, 10:15 117
Наука 2020-01-07T10:27:22+02:00
Українські Новини
Искусственный интеллект диагностирует рак лучше врачей, - исследование

Искусственный интеллект диагностирует рак лучше врачей, - исследование

Валерия Драгомирова
Искусственный интеллект, Маммограмма, Рак, рак груди
Искусственный интеллект. Фото: pixabay
Искусственный интеллект. Фото: pixabay

Искусственный интеллект диагностирует рак молочной железы по результатам маммографии точнее, чем врачи. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature, сообщает "ВВС Украина".

Международная команда ученых, в частности, с Google Health и Имперского колледжа Лондона, разработала компьютерную модель и научила ее диагностировать рак на базе рентгеновских снимков почти 29 000 женщин.

Алгоритм читал маммограммы лучше, чем шесть отдельных рентгенологов.

Диагностика искусственного интеллекта оказалась столь же точной, как совместная работа сразу двух врачей.

Также, в отличие от людей, искусственный интеллект никогда не устает. Эксперты говорят, что с его помощью можно улучшить диагностику рака.

В рамках исследования искусственный интеллект анализировал снимки, по которым нельзя было идентифицировать женщин.

В отличие от экспертов-людей, которые имели доступ к истории больных, у ИИ были только маммограммы.

Результаты были столь же точными, как и схема с двумя врачами. В то же время он диагностировал рак лучше, чем один отдельный врач.


Как сообщали Українські Новини, искусственный интеллект допишет последнюю десятую симфонию Бетховена. 

Ранее ученые доказали, что больные зубы могут спровоцировать рак.

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