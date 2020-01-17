Комітет інформполітики рекомендує Раді прийняти за основу законопроект про медіа

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект №2693 про медіа. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується передати Національній раді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації та закріпити вимога до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який буде прийматися за участю Національної ради з телебачення і радіомовлення.

До суб'єктів медіа належать аудіовізуальні медіа, друковані медіа, онлайн-медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів (наприклад, IPTV), а також провайдери платформ загального доступу до інформації (до яких можна віднести Youtube).

Право вимагати блокування платформ загального доступу в законопроекті не передбачено.

Також Нацрада буде, крім ліцензування телерадіокомпаній, проводити реєстрацію ЗМІ.

Документ пропонує заборонити розповсюдження матеріалів, у яких створюється позитивний образ осіб з вищого керівництва СРСР, УРСР, союзних і автономних республік, а також керівництва комуністичної партії, починаючи від посади секретаря районного комітету, а також працівників радянських органів держбезпеки.

Документом забороняється розповсюдження порнографії, а також програм, в яких користувачам надаються послуги з ворожіння і ворожіння та платні послуги у сфері нетрадиційної і народної медицини.

Поширення такої інформації заборонено для всіх осіб, включаючи медіа.

Законопроект пропонує заборонити поширювати в медіа на період агресії проти України матеріали з популяризацією та пропагандою органів влади, посадових осіб країни-агресора (Росії) і контрольованих нею організацій.

Також забороняється позитивне висвітлення російських органів влади, інформація повинна подаватися з дотриманням принципів об'єктивності та збалансованості.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня 11 депутатів Ради, зареєстрували законопроект №2693.

Одним з авторів законопроекту вказано голова комітету інформполітики Ради Олександр Ткаченко.