Апеляційний суд продовжив домашній арешт екс-заступник голови Міграційної служби Пімахової

Апеляційний суд Києва залишив у силі нічний домашній арешт колишнього першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника Пімахової і залишив у силі її домашній арешт з 22:00 до 6:00.

Дане рішення вступило в законну силу, є остаточними і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня 2019 року, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій про підозру в отриманні 1,8 тис. доларів хабара.

Пімахова була викрита у вчиненні кримінального злочину ще до 2017 року в результаті спецоперації Національного антикорупційного бюро під прикриттям.

За даними слідства, в червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення виду на проживання в Україні громадянина В'єтнаму на один рік з можливістю продовження терміну до 3 років.