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  • Экс-чиновнице Миграционной службы Пимаховой сообщили о подозрении во взятке
20 декабря 2019, пятница, 09:12 629
Политика 2019-12-20T11:15:02+02:00
Українські Новини
Экс-чиновнице Миграционной службы Пимаховой сообщили о подозрении во взятке

Экс-чиновнице Миграционной службы Пимаховой сообщили о подозрении во взятке

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дина Пимахова, Миграционная служба, Подозрение во взяточничестве
Пимахова. Скриншот видео youtube.cоm/channel 112
Пимахова. Скриншот видео youtube.cоm/channel 112

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой о подозрении в получении 1,8 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Указывается, что Пимахова была уличена в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием.

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет.

За предоставление такой услуги она требовала и получила неправомерную выгоду в размере 1 800 долларов.

Кроме того, в августе 2017 года она предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно было подтвердиться ложными документами.

Как сообщали Українські Новини, в среду утром НАБУ начало обыск по месту жительства Пимаховой.

Ранее НАБУ заявило о наличии доказательств коррупции первого замглавы Миграционной службы.

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