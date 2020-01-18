Навіть помічники депутатів отримали в грудні зарплати більші, ніж по 100 тисяч гривень

Сума заробітних плат і преміальних виплат помічників-консультантів народних депутатів України Ольги Стефанишиної і Анастасії Красносільської - Ольги Жерегіної, а також парламентарія Олександра Матусевича - Євгенії Дзекунової за грудень минулого року перевищили суми в 100 тис гривень кожній. Про це йдеться у відповіді, отриманої редакцією Українських Новин на інформаційний запит до Апарату Верховної Ради України.

Так, Ользі Жерегіній в грудні 2019 року було нараховано 146335 гривень, з яких 98330 грн склала премія, виділена "з фонду економії оплати праці помічників-консультантів". Після утримання всіх належних податків і зборів Жерегіна отримала 117815,78 гривень.

Своєю чергою, помічнику-консультанту Євгенії Дзекуновій були нараховані зарплата і премія в сумі 136380 гривень, з яких 115380 грн. становила премія. І після всіх відрахувань Дзекунова отримала "на руки" суму в 109785,9 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив різке збільшення зарплат міністрів Кабміну і їхніх заступників тим, що за допомогою високої зарплати уряд пішов від тіньових схем. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.