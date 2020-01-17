Судді краще сприймають аргументи адвокатів у процесі, і гірше - звичайних юристів, тому захист громадян може постраждати, - Маловацький

Член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький вважає, що в разі скасування адвокатської монополії, захист громадян суттєво постраждає, оскільки судді краще сприймають аргументи професійних адвокатів, ніж непрофесіоналів-юристів або громадських активістів.

Про це він сказав Українським Новинам.

"У разі скасування адвокатської монополії захист прав громадян суттєво постраждає. В результаті зіткнемося з такою ситуацією: якщо громадянина в суді захищатиме не професійний адвокат, а просто людина з юридичною освітою, то він не допоможе, а тільки нашкодить. Справа в тому, що судді охоче прислухаються до аргументів саме адвокатів, і гірше сприймають юристів і активістів. Мати юридичну освіту і професійні навички - це дві великі різниці", - сказав він.

При цьому, експерт не бачить зв'язку між прийняттям законопроекту про скасування адвокатської монополії і спробами влади ввести ринок землі і прийняти новий Трудовий кодекс.

"З моєї точки зору, прийняття законопроекту ( про скасування адвокатської монополії, - ред), запуск ринку землі та нова редакція Трудового кодексу, це не пов'язані процеси. Швидше, це намір реформувати проблемні галузі. З приводу законопроекту про скасування виняткового права адвоката представляти громадян в суді, то можу сказати, що мені важко підтримати законопроект № 1013, тому що вважаю, що будь-яке професійне співтовариство повинне ставити вимогу про виключне право представляти інтереси громадян високопрофесійними особами або особами, які несуть особисту відповідальність в першу чергу перед своїм професійним співтовариством", - зазначив Маловацький.

"З приводу трудового законодавства, то, звичайно, буде можливість скаржитись і звертатись до суду. Скасування так званої адвокатської монополії не позбавляє громадян можливості звернутися до адвоката для представлення їх інтересів. Тобто це не обмежує їх у праві вибирати. Звичайно, громадяни будуть звертатися не тільки до адвокатів, але і до юристів і вчених, однак різниця є суттєвою", - зазначив член ВРП.

Він вважає, що про монополію адвокатів у судах не доводиться говорити, оскільки це не є монополією в чистому вигляді.

"Потрібно розуміти, що все-таки адвокат - практикуючий фахівець, який ходить до суду. Юрист може в теорії знати право, але ніколи не застосовував це на практиці. Відносно ринку землі позиція аналогічна. Нікого з громадян не обмежують в праві звертатися до суду з допомогою адвоката. Якщо ми говоримо про виключне представництво громадян в судах...якщо ми говоримо, що виключно лікарі мають право лікувати або оперувати, якщо тільки вчені мають право давати вчені звання, то ми не говоримо про монополію, а про мінімальні вимоги до особи, яка надає професійні послуги", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, віце-президент Національної асоціації адвокатів Валентин Гвоздій вважає, що скасування адвокатської монополії позбавить більшість громадян професійного захисту.