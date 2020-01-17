Рада скасувала годину запитань до уряду у зв'язку із заявою Гончарука про відставку

Верховна Рада скасувала годину запитань до уряду в п'ятницю у зв'язку з поданою прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заявою про відставку.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.



"Шановні колеги! Щодо години запитань до уряду. Всі ви знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до Президента і зараз знаходиться на консультації, тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде", - сказав він.



Однак, за словами спікера, буде виступати міністр закордонних справ Вадим Пристайко, згідно з рішенням погоджувальної ради в понеділок за списком надісланих фракціями питань.



При цьому ні Гончарук, ні міністри не з'явилися в залі. Пристайко на даний момент відсутній.



Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку.



15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.