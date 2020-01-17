підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новини
  • Політика
  • Рада скасувала годину запитань до уряду у зв'язку із заявою Гончарука про відставку
17 січня 2020, пʼятниця, 11:08 3
Політика 2020-01-17T11:09:31+02:00
Українські Новини
Рада скасувала годину запитань до уряду у зв'язку із заявою Гончарука про відставку

Рада скасувала годину запитань до уряду у зв'язку із заявою Гончарука про відставку

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Кабмін, Відставка, Олексій Гончарук
Гончарук Олексій. Фото: КМУ
Гончарук Олексій. Фото: КМУ

Верховна Рада скасувала годину запитань до уряду в п'ятницю у зв'язку з поданою прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком заявою про відставку.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Шановні колеги! Щодо години запитань до уряду. Всі ви знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до Президента і зараз знаходиться на консультації, тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде", - сказав він.

Однак, за словами спікера, буде виступати міністр закордонних справ Вадим Пристайко, згідно з рішенням погоджувальної ради в понеділок за списком надісланих фракціями питань.

При цьому ні Гончарук, ні міністри не з'явилися в залі. Пристайко на даний момент відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку.

15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Більше новин про: Рада 9 скликання Кабмін Відставка Олексій Гончарук

Гончарук подав заяву про відставку
"Злодії в законі", боротьба з корупцією і ресторани: чим займеться Рада в четвер
Новини
Рада дала можливість залучити ще 20 млрд грн на дороги - радник прем'єра Голик 11:13
Рада скасувала годину запитань до уряду у зв'язку із заявою Гончарука про відставку 11:08
Рада не отримувала заяву Гончарука про відставку 11:01
Комітет з організації держвлади рекомендує Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля 10:44 Доповнено
Долар і євро злетіли в обмінниках перед вихідними 10:34
більше новин
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
більше новин
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "за волонтерство" 11:23
Після послання Путіна уряд Росії в повному складі йде у відставку 15:59
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
більше новин
Комітет з організації держвлади рекомендує Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok