В Одесі поліцейські побили чоловіка: в результаті побоїв у потерпілого стався розрив нирки

В Одеській області, поліцейські затримали чоловіка за адміністративне порушення, і побили до втрати свідомості. Про це передає прес-служба Офісу генерального прокурора України.

"Двома співробітниками поліції Одеської області при затриманні у лютому 2018 року людини за підозрою в скоєнні адміністративного правопорушення було застосовано насильство, явно непропорційне тяжкості даного правопорушення і поведінки особи", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався в 2018 році, однак у зв'язку зі зміною керівництва, розслідування сталося зараз шляхом моніторингу ЗМІ та Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські отримали підозру у вчиненні кримінального злочину. Їм інкриміновано перевищення службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням спецзасобів і образливими діями.

Триває розслідування всіх обставин справи та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Києві група поліцейських побив вагітну жінку, яка була на межі викидня. Крім того, патрульної в Сумах дали 3 роки умовно за побиття чоловіка