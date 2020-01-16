Нехай повертаються в свої 95-і квартали: Тимошенко прокоментувала скандал з Гончаруком

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко виступає за зміну не тільки уряду, але і всієї влади через її некомпетентності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби політичної партії "Батьківщина", передають Українські Новини.

"Цю владу треба негайно міняти всю - від некомпетентного Президента до кожного некомпетентного чиновника, якого він привів з собою. А також депутатів, які голосують за продаж землі, повернення грального бізнесу, знищення малого і середнього підприємництва. Їх всіх треба негайно прибирати",- сказала Тимошенко.

На її думку, найближчі соратники Президента підтвердили, що у державного керма стоять профани, які абсолютно не розбираються в економіці та управлінні державою.

"Країна емоційно, грунтуючись на серіалі "Слуга народу", віддала своє життя в руки некомпетентним профанам. Нехай вони повертаються у свій бізнес, свої 95-е квартали і не отруюють життя України", - зазначила Тимошенко.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневе уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Прес-служба Кабміну у середу ввечері заявила, що не має інформації про автентичність запису і заперечує інформацію про те, що Гончарук після її публікації нібито подав у відставку.

Лідер політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", депутат Верховної Ради Юрій Бойко виступає за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та Кабінету Міністрів через їх непрофесіоналізм.