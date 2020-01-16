Управління держохорони заперечує свою причетність до аудіозапису нібито наради за участю Гончарука

Управління державної охорони заперечує причетність до оприлюднення аудіозапису нібито наради за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це Управління держохорони написали на своїй сторінці Facebook, передають Українські Новини.

Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради прем'єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

Також, наголошується, що військовослужбовці Управління держохорони та інші уповноважені державні органи здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, спрямованих на попередження будь-якого прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Управління держохорони звернулося до представників ЗМІ з проханням не використовувати у своїх повідомленнях недостовірну і неперевірену маніпулятивну інформацію з сумнівних джерел, яка дискредитує його співробітників.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня, в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також у нараді приписується участь заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і міністру фінансів Оксані Маркаровій.

Учасники запису обговорюють, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

Прес-служба Кабміну в середу ввечері заявила, що не має інформації про автентичність запису і заперечує інформацію про те, що Гончарук після її публікації нібито подав у відставку.