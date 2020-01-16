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16 січня 2020, четвер, 13:02 5
Силові структури 2020-01-16T13:30:01+02:00
Українські Новини
Управління держохорони заперечує свою причетність до аудіозапису нібито наради за участю Гончарука

Управління держохорони заперечує свою причетність до аудіозапису нібито наради за участю Гончарука

Валерия Драгомирова
Управління держохорони, Олексій Гончарук, прослуховування Гончарука
Гончарук Олексій Фото: КМУ
Гончарук Олексій Фото: КМУ

Управління державної охорони заперечує причетність до оприлюднення аудіозапису нібито наради за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це Управління держохорони написали на своїй сторінці Facebook, передають Українські Новини.

Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради прем'єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

Також, наголошується, що військовослужбовці Управління держохорони та інші уповноважені державні органи здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, спрямованих на попередження будь-якого прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Управління держохорони звернулося до представників ЗМІ з проханням не використовувати у своїх повідомленнях недостовірну і неперевірену маніпулятивну інформацію з сумнівних джерел, яка дискредитує його співробітників.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня, в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також у нараді приписується участь заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і міністру фінансів Оксані Маркаровій.

Учасники запису обговорюють, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

Прес-служба Кабміну в середу ввечері заявила, що не має інформації про автентичність запису і заперечує інформацію про те, що Гончарук після її публікації нібито подав у відставку.

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