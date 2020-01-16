10 депутатів - "слуг народу" вимагають відставки Гончарука, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає нарізаним і маніпулятивним аудіозапис нібито наради за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Не порушувалося взагалі (питання записів). Якщо хочете, можу висловити мою особисту думку. Моя особиста думка, що це точно нарізка, монтаж. 100%. Більш того, там є маніпуляції. Наприклад, я дуже добре знаю Юлію Ковалів, там не було її голосу. Потрібно розбиратися взагалі, якщо є сенс розбиратися. Я послухав, нічого супер-кримінального не знайшов", - сказав він.

Арахамія зазначив, що так звана "група Коломойського" вимагала сигнального голосування з питання відставки Гончарука та їх підтримали 10 депутатів.

За даними ЗМІ, до так званої "групи Коломойського" входять депутати "Слуги народу" Олександр Ткаченко, Ольга Василевська-Смаглюк, Максим Бужанський та Олександр Дубинський.

Політик заявив, що не вважає матеріали достатніми для розпуску Кабінету Міністрів і вважає можливе прослуховування керівництва уряду загрозою безпеки країни.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня фракція "Слуга народу" не голосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука на своєму зібранні.



Раніше було опубліковано аудіозапис, де Гончарук сказав, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.