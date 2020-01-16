Український літак з голлівудського бойовика буде доставляти вантажі в Ригу

Авіакомпанія Eleron (Київ) має намір почати здійснення регулярних вантажних рейсів "Київ - Рига (Латвія)" з 17 січня.

Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Рига", передають Українські Новини.

"В рамках розширення бізнесу і створення програми регулярних вантажних рейсів в Ригу в п'ятницю, 17 січня, в аеропорту "Рига" приземлиться перше повітряне судно української авіакомпанії Eleron",- сказано в ньому.

Відзначається, що перший рейс в Ригу виконає літак Ан-26 під номером UR-CSK, дизайн якого був розроблений спеціально для зйомки голлівудського бойовика "Нестримні 3".

Eleron буде здійснювати польоти кожну п'ятницю з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського в Ригу.

Також авіакомпанія планує збільшити частоту цих рейсів і додати маршрут "Львів - Рига".

Літак Ан-26 здатний перевозити 5,5 тонн вантажів.

Авіакомпанія Eleron була заснована в 2013 році і позиціонує себе як авіакомпанія з перевезення основних вантажів по Східній Європі з базами у Львові та Києві.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 2019 року Eleron запустив щоденний нічний авіарейс "Львів - Дніпро - Львів" для доставки вантажів компанії "Нова пошта".

"Нова пошта" встановила вартість авіадоставки до тисячі гривень.

Тим часом пов'язана з Коломойським авіакомпанія возить вищих посадових осіб.