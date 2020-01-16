Якщо це не позитивні зміни в економіці, то я в ній повний профан! - Гончарук записав офіційне відеозвернення у відповідь на прослушку

Якщо це не позитивні зміни в економіці, то я в ній повний профан! - Гончарук записав офіційне відеозвернення у

15 січня, мережа сколихнула інформація про те, що заплановану нараду ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, з міністром фінансів Оксани Маркарової і заступник голови Національного банку України Катерини Рожкової прослуховували, а після - опублікували запис наради в інтернеті. У ній чоловік з голосом, схожим на голос Олексія Гончарука, говорить про те, що "в економіці він профан". Аудіозапис був розміщений в Youtube-каналі, створеному 15 січня. Гончарук записав офіційне відеозвернення у відповідь на прослушку.

"Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не залякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки", - написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму telegram-каналі у відповідь на поширення в Інтернеті аудіозапису нібито наради з його участю, передають Українські Новини.

Він зазначає, що з самого початку проти команди Президента і уряду працює багато людей з бажанням, щоб нинішньої влади нічого не вдалося.

Гончарук підкреслює, що головна мета роботи його команди - перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків.

Він дав зрозуміти, що не має наміру подавати у відставку, а буде продовжувати боротьбу за реальні зміни і впевнений у перемозі його команди.

Гончарук вважає успіхом своєї команди зміцнення курсу гривні і збільшення до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, що складають 25 млрд доларів.

Він також зазначив, що приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 млрд доларів і нагадав про зниження інфляції в 2019 році до 4,1%.

"Якщо це не гарні новини для країни, то я повний профан в економіці!", - написав Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня, в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також у нараді приписується участь заступник голови НБУ Катерині Рожкової і міністру фінансів Оксані Маркарової.

Депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.