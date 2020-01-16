У 2019 "Інтерпайп" скоротив виробництво труб на 13,3%

У 2019 порівняно з 2018 роком трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" скоротив виробництво сталі на 4,2% до 854,5 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року компанія збільшила виробництво сталі на 8% до 57,1 тис. тонн.

У 2019 порівняно з 2018 роком "Інтерпайп" скоротив виробництво труб на 13,3% до 587 тис. тонн (у грудні скоротив на 21,8% до 32,1 тис. тонн), збільшив виробництво коліс на 8,5% до 184,6 тис. тонн (у грудні збільшив на 1,6% до 16,8 тис. тонн).

При цьому в 2019 році порівняно з 2018 роком підприємство збільшило продажі сталі на 22,8% до 23,7 тис. тонн, скоротило продажі труб на 10,6% до 597,1 тис. тонн, а також збільшило продажі коліс на 5,3% до 180,7 тис. тонн.

Продажі труб в основному здійснювалися в Україні (25%), Європі (24%) і США (24%), продажі залізничної продукції - в СНД (45%), Європі (26%) і Україні (22%).

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