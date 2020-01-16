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16 січня 2020, четвер, 08:13 11
Суспільство 2020-01-16T10:15:03+02:00
Українські Новини
Через сильний туман в Києві та Київській області оголошено жовтий рівень небезпеки

Через сильний туман в Києві та Київській області оголошено жовтий рівень небезпеки

Ольга Фандорина
Туман, дснс, жовтий рівень

У Києві та Київській області 15 та 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов було оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, у найближчу годину 15 січня у Києві та області очікується сильний туман. Видимість на дорогах погіршає до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Прогнозують, що туман збережеться протягом ночі та ранку 16 січня.

У Харкові через туману ледь не розбився літак з чартерним рейсом "Шарм-ель-Шейх - Харків" з туристами з Єгипту.

Також у Туреччині через туман сталося ДТП з 30 автомобілями.

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