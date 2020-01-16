Через сильний туман в Києві та Київській області оголошено жовтий рівень небезпеки

У Києві та Київській області 15 та 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов було оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, у найближчу годину 15 січня у Києві та області очікується сильний туман. Видимість на дорогах погіршає до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Прогнозують, що туман збережеться протягом ночі та ранку 16 січня.

У Харкові через туману ледь не розбився літак з чартерним рейсом "Шарм-ель-Шейх - Харків" з туристами з Єгипту.

Також у Туреччині через туман сталося ДТП з 30 автомобілями.