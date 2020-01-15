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  • Екс-депутат Ради Дзензерський, який заборгував майже 5 млрд гривень, оголошений в розшук
15 січня 2020, середа, 18:55 3
Політика 2020-01-16T00:07:17+02:00
Українські Новини
Екс-депутат Ради Дзензерський, який заборгував майже 5 млрд гривень, оголошений в розшук

Екс-депутат Ради Дзензерський, який заборгував майже 5 млрд гривень, оголошений в розшук

Елизавета Кесельман
НАБУ, Оголошення у розшук, Денис Дзензерський
Денис Дзензерський. Фото: dzenzersky.com
Денис Дзензерський. Фото: dzenzersky.com

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського, підозрюваного в недекларування 4,7 млрд гривень фінансових зобов'язань. Про це мовиться в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Наголошується, що дата його зникнення - 5 грудня, місце зникнення не зазначено. Він підозрюється в правопорушення за ч. 1 ст. 366 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці листопада 2019 року НАБУ повідомило Дзензерському про підозру в недекларування 4,7 млрд гривень фінзобов'язань.

Встановлено, що в 2015-2018 роках колишній депутат з метою приховування інформації про своєму реальному майновому положенні не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд гривень.

Раніше, 24 липня 2018 року САП закрила справу по факту невнесення Дзензерським в декларацію фінзобов'язань на понад 4 млрд гривень.

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