Екс-депутат Ради Дзензерський, який заборгував майже 5 млрд гривень, оголошений в розшук

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського, підозрюваного в недекларування 4,7 млрд гривень фінансових зобов'язань. Про це мовиться в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Наголошується, що дата його зникнення - 5 грудня, місце зникнення не зазначено. Він підозрюється в правопорушення за ч. 1 ст. 366 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці листопада 2019 року НАБУ повідомило Дзензерському про підозру в недекларування 4,7 млрд гривень фінзобов'язань.

Встановлено, що в 2015-2018 роках колишній депутат з метою приховування інформації про своєму реальному майновому положенні не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд гривень.