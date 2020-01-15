Депутатів "Слуги народу" не пустили в офіс Зеленського

Депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" не пустили в Офіс Президента на вулиці Банковій. Про це повідомляє Pavlovsky News в Facebook.

Так, повідомляється, що депутатів не пустили в офіс Президента, оскільки, після 21:00 в будівлю можна заходити лише за замовленими перепустками.

"Народних депутатів не пустили в Офіс президента! Причиною тому став указ глави ОП, згідно з яким, в Офіс президента після 21:00 можна заходити за рекомендованим перепустками, хто б це не був і навіть народні депутати. Охоронець виявився відповідальний", - йдеться в повідомленні.

Депутатів не пустили в Офіс Президента. Фото: Pavlovsky News/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Раніше депутати Максим Бужанський, Олександр Дубинський і Олександр Куницький приїхали до Гончаруку вимагати його відставки за образу Зеленського.