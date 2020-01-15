Я повний профан в економіці, - Гончарук зізнався у своїй некомпетентності

Сьогодні, 15 січня, мережа сколихнула інформація про те, що заплановану нараду ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, з міністром фінансів Оксани Маркарової і заступник голови Національного банку України Катерини Рожкової прослуховували, а після - опублікували запис наради в інтернеті. У ній чоловік з голосом, схожим на голос Олексія Гончарука, говорить про те, що "в економіці він профан". Аудіозапис був розміщена в Youtube-каналі, створеному 15 січня.

Голос, дуже схожий на голос Гончарука, просить допомогти йому пояснити Володимиру Зеленському на запланованому нараді з економічної політики, що відбувається з курсом, за рахунок чого він зміцнюється, і чи є в бюджеті дірка в 50 млн гривень. при цьому, під час розмови прем'єр називає себе "профаном в економіці".

"Поки у нас не буде у президента в голові відповіді на це питання - у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хр*нь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що у нього є туман на цю тему. Друга. Нам треба показати, що ресурси стали дешевше. У моєму уявленні - я, вибачте, повний профан в економіці. Але що я розумію. Є дві економічні теорії: монетарна і кейнсіанська. Але дуже прості речі", - йдеться у записі, справжність якої поки офіційно не підтверджена..

Як повідомляли Українські Новини, депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Також депутати стверджували, що замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленському.