Соросята-реформатори ухандохали економіку, - Гончарук на прослушці розповідає про оцінку падіння ВВП в 4 кварталі

На відеохостингу Youtube було опубліковано ще один запис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповідає про свою оцінку падіння ВВП України в 4 кварталі 2019 року.

Так, на опублікованому відеозапису Гончарук розповідає про просідання економічного зростання.

"От у нас зараз в 4 кварталі просяде економічне зростання. Ось воно буде 4 і 4, а зараз буде за деякими оцінками 2... І "ухандохали економіку" реформатори ці, як сказати соросята. Ухандохали економіку. При господарниках було 4 і 6. Прийшли соросята - економіка зростає 2 і вниз. І нічого нікому не доведеш. І ось це все в сукупності створює у Президента відчуття, що ситуація неконтрольована", - йдеться на запису.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Кабінету Міністрів заперечує інформацію, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав у відставку.

Тим часом депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Раніше було опубліковано запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.