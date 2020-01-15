підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Соросята-реформатори ухандохали економіку, - Гончарук на прослушці розповідає про оцінку падіння ВВП в 4 кварталі
15 січня 2020, середа, 22:38 19
Кабмін 2020-01-15T23:30:02+02:00
Українські Новини
Соросята-реформатори ухандохали економіку, - Гончарук на прослушці розповідає про оцінку падіння ВВП в 4 кварт

Соросята-реформатори ухандохали економіку, - Гончарук на прослушці розповідає про оцінку падіння ВВП в 4 кварталі

Анна Рудык
Олексій Гончарук, Кабмін, прослуховування Гончарука
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Гончарук

На відеохостингу Youtube було опубліковано ще один запис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповідає про свою оцінку падіння ВВП України в 4 кварталі 2019 року.

Так, на опублікованому відеозапису Гончарук розповідає про просідання економічного зростання.

"От у нас зараз в 4 кварталі просяде економічне зростання. Ось воно буде 4 і 4, а зараз буде за деякими оцінками 2... І "ухандохали економіку" реформатори ці, як сказати соросята. Ухандохали економіку. При господарниках було 4 і 6. Прийшли соросята - економіка зростає 2 і вниз. І нічого нікому не доведеш. І ось це все в сукупності створює у Президента відчуття, що ситуація неконтрольована", - йдеться на запису.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Кабінету Міністрів заперечує інформацію, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав у відставку.

Тим часом депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Раніше було опубліковано запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.

Більше новин про: Олексій Гончарук Кабмін прослуховування Гончарука

Гончарук не прийшов на засідання "слуг народу", де на нього чекали питання про відставку
Прес-служба Кабміну заперечує, що Гончарук подав у відставку
Новини
Прем'єром обурювалися, а інші міністри не з'явилися: як "слуги народу" засідали без Гончарука 23:55
Юлія Ковалів. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv
Ковалів заперечує свою участь в нараді з Гончаруком, запис якої "злили" 23:48 Доповнено
Депутатів не пустили в Офіс Президента. Фото: Pavlovsky News/Facebook
Депутатів "Слуги народу" не пустили в офіс Зеленського 23:29
Я повний профан в економіці, - Гончарук зізнався у своїй некомпетентності 23:14
Соросята-реформатори ухандохали економіку, - Гончарук на прослушці розповідає про оцінку падіння ВВП в 4 кварталі 22:38
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Путін запропонував главу ФПС Мішустіна на посаду прем'єра 19:13
Екс-депутат Ради Дзензерський, який заборгував майже 5 млрд гривень, оголошений в розшук 18:55
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
більше новин
Після послання Путіна уряд Росії в повному складі йде у відставку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok