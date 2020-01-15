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15 січня 2020, середа, 22:16 6
Кабмін 2020-01-15T22:45:32+02:00
Українські Новини
Прес-служба Кабміну заперечує, що Гончарук подав у відставку

Прес-служба Кабміну заперечує, що Гончарук подав у відставку

Анна Рудык
Олексій Гончарук, Слуга народу, Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прес-служба Кабінету Міністрів заперечує інформацію, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав у відставку.

Про це йдеться в заяві прес-служби на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

"Інформація про заяву про відставку не відповідає дійсності", - сказано в ньому.

Також прес-служба не має інформації про справжність ні аудіо або відео з нібито записом наради Гончарука з заступник голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, де приписуваний Гончаруку голос заявив про те, що Зеленський має примітивні уявлення про економіку.

"Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо достовірності будь-якого аудіо або відеозапису, який поширюється в мережі Інтернет", - зазначили в Кабміні.

Скріншот: сайт КабмінуСкріншот: сайт Кабміну

Як повідомляли Українські Новини, депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Раніше була опублікована запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.

Також депутати стверджували, що замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленському.

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