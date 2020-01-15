Прес-служба Кабміну заперечує, що Гончарук подав у відставку

Прес-служба Кабінету Міністрів заперечує інформацію, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав у відставку. Про це йдеться в заяві прес-служби на сайті Кабміну, передають Українські Новини. "Інформація про заяву про відставку не відповідає дійсності", - сказано в ньому. Також прес-служба не має інформації про справжність ні аудіо або відео з нібито записом наради Гончарука з заступник голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, де приписуваний Гончаруку голос заявив про те, що Зеленський має примітивні уявлення про економіку. "Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо достовірності будь-якого аудіо або відеозапису, який поширюється в мережі Інтернет", - зазначили в Кабміні. Скріншот: сайт Кабміну Як повідомляли Українські Новини, депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений. Раніше була опублікована запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів. Також депутати стверджували, що замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленському.