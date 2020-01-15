підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 січня 2020, середа, 17:50 9
Політика 2020-01-15T19:15:02+02:00
Українські Новини
Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова

Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова

Анна Рудык
Сергій Верланов, Обшуки, податкова служба, СБУ
Сергій Верланов Фото: ДПС
Сергій Верланов Фото: ДПС

Державна Податкова служба заперечує обшуки Служби безпеки України у голови Податкової Сергія Верланова.

Про це йдеться в повідомленні Податкової, передають Українські Новини.

"Прес-служба ДПС повідомляє наступне. Зараз у Державній податковій службі проходять планові слідчі дії в повному співпраці з керівництвом СБУ. Жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - повідомили в Податковій.

При цьому інших подробиць прес-служба не уточнила.

Раніше ЗМІ повідомили, що в податкових органах, включаючи главу служби Верланова, проходять обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України припинила діяльність чиновників Державної податкової служби, що сприяють виведенню 500 млн гривень щомісячно в тіньовий сектор економіки.

Раніше податкова зменшила кількість позапланових перевірок майже на третину.

Більше новин про: Сергій Верланов Обшуки податкова служба СБУ

Новини
Кабмін у січні хоче опублікувати результат пробного перепису населення 18:44
Гривня на міжбанку після свята обвалилася 18:15
"Незламна стійкість - 2020": в Одесі пройдуть навчання України і НАТО 18:00
Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова 17:50
За втягнення дітей у незаконні збройні формування хочуть позбавляти волі 17:36
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok