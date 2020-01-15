Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова

Державна Податкова служба заперечує обшуки Служби безпеки України у голови Податкової Сергія Верланова.

Про це йдеться в повідомленні Податкової, передають Українські Новини.

"Прес-служба ДПС повідомляє наступне. Зараз у Державній податковій службі проходять планові слідчі дії в повному співпраці з керівництвом СБУ. Жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - повідомили в Податковій.

При цьому інших подробиць прес-служба не уточнила.

Раніше ЗМІ повідомили, що в податкових органах, включаючи главу служби Верланова, проходять обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України припинила діяльність чиновників Державної податкової служби, що сприяють виведенню 500 млн гривень щомісячно в тіньовий сектор економіки.

Раніше податкова зменшила кількість позапланових перевірок майже на третину.