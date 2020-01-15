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15 січня 2020, середа, 13:27 8
Силові структури 2020-01-15T13:29:09+02:00
Українські Новини
Новий голова НАЗК вважає перевірку декларацій топ-чиновників пріоритетними для відомства

Новий голова НАЗК вважає перевірку декларацій топ-чиновників пріоритетними для відомства

Валерия Драгомирова
НАЗК, декларації чиновників, Олександр Новіков
Олександр Новіков. Скріншот відео ТСН
Олександр Новіков. Скріншот відео ТСН

Голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вважає затвердження антикорупційної стратегії та автоматизацію повних перевірок декларацій топ-чиновників пріоритетами роботи відомства.

Про це він повідомив в ході засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Першим своїм завданням бачу затвердження антикорупційної стратегії, оскільки така вимога закону і попередня стратегія завершила свою дію в 2017 році, - це перший захід, який буде зроблено НАЗК", - сказав Новіков.

За його словами, даний документ повинен узагальнити дії всіх органів державної влади у сфері виявлення корупційних ризиків як у нормативних документах, так і в частині кадрового забезпечення та ліквідувати подібні ризики.

Другим пріоритетом роботи новопризначений голова НАЗК назвав автоматизацію повних перевірок декларацій топ-чиновників і за результатами цих перевірок має намір налагодити роботу з Національним антикорупційним бюро і Держбюро розслідувань в частині забезпечення кримінальної відповідальності чиновників за вчинення корупційних злочинів.

Як повідомляли Українські Новини, у середу Кабмін призначив Новікова головою НАЗК.

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