Прорив трубопроводу на Антоновича ліквідували: рух транспорту відновлять у другій половині дня

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" завершило ремонтні роботи з усуненнюя пошкодження магістрального трубопроводу після його прориву на вулиці Антоновича в Голосіївському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.



"Аварійні бригади "Київтеплоенерго" сьогодні вранці завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича. З моменту виявлення пошкодження ввечері 13 січня три бригади "Київтеплоенерго" працювали в цілодобовому режимі. Було здійснено розкриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконані роботи з гідроізоляції і укрупнення вузлів трубопроводів, замінена вся ділянка пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метри на проїжджій частині", - сказано в ньому.



Вказується, що ушкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину сталося через зношеність мережі. Розпочалися роботи з відновлення асфальтного покриття Голосіївським дорожньо-експлуатаційним управлінням.

Фото: Київтеплоенерго

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що транспортний рух по вулиці Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.



Як повідомляли Українські Новини, 13 січня 9 осіб отримали опіки через прорив магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, 7 з них були госпіталізовані.



Гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і в підвальне приміщення одного з найбільших в Україні торгово-розважальних центрів Ocean Plaza. Трубопровід обслуговує близько 3 тис. будівель.