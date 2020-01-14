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14 січня 2020, вівторок, 22:15 3
Зовнішня політика 2020-01-14T22:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленський і Трюдо обговорили співпрацю і розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Зеленський і Трюдо обговорили співпрацю і розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Валерия Драгомирова
Джастін Трюдо, Володимир Зеленський, МАУ, Іран
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо за час телефонної розмови попросив Президента Володимира Зеленського посприяти у діалозі з іранською владою з ідентифікації тіл загиблих при катастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Прем'єр подякував Зеленському за зусилля щодо забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії. Зеленський позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

"Українські спеціалісти та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам в Тегерані", - підкреслив Зеленський.

Він підтвердив готовність надати логістичне сприяння у поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у катастрофі літака.

Зеленський і Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі.

Засідання цієї групи відбудеться 16 січня в Лондоні.

Президент України та прем'єр-міністр Канади висловили надію на подальшу співпрацю та обмін інформацією з розслідування катастрофи, зокрема, у взаємодії з Іраном.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.

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