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  • В Ізраїлі заарештували рабина, який тримав у рабстві кілька років 50 жінок і дітей
14 січня 2020, вівторок, 18:50 7
Світ 2020-01-14T22:30:04+02:00
Українські Новини
В Ізраїлі заарештували рабина, який тримав у рабстві кілька років 50 жінок і дітей

В Ізраїлі заарештували рабина, який тримав у рабстві кілька років 50 жінок і дітей

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Торгівля людьми, Експлуатація людей, Рабин
Рабин.Фото: pixabay
Рабин.Фото: pixabay

Поліція Ізраїлю заарештувала рабина, який тримав у рабстві близько 50 жінок і дітей, примушуючи їх працювати в важких умовах. Про це передає російська служба ВВС.

Наголошується, що поліцейські провели рейд в одному з будинків Єрусалима, коли стало відомо, що якийсь релігійний лідер вже кілька років протизаконно утримує там людей, примушуючи їх до рабської праці.

Його передбачувані жертви перебували в повній ізоляції і не могли зв'язатися з рідними і близькими.

60-річний рабин був затриманий в ультраортодоксальном районі в центральній частині Єрусалиму за звинуваченням у змісті ізольованого співтовариства, в якому жінки і діти працювали в рабських умовах, йдеться в заяві поліції.

Наголошується, що у рабина було вісім спільниць.

"Нам відомо, що жінки і діти знаходилися там кілька місяців. Нам відомо, що він забирав їх гроші і тримав їх проти волі", - цитує Ассошіейтед прес слова представника поліції Мікі Розенфельда.

Сам рабин заперечує всі висунуті проти нього звинувачення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Тернополі затримали чоловіка і жінку, які продавали людей у секс-рабство.

Крім того, на Донбасі турків "продавав" українок європейським борделях.

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