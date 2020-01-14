В Ізраїлі заарештували рабина, який тримав у рабстві кілька років 50 жінок і дітей

Поліція Ізраїлю заарештувала рабина, який тримав у рабстві близько 50 жінок і дітей, примушуючи їх працювати в важких умовах. Про це передає російська служба ВВС.

Наголошується, що поліцейські провели рейд в одному з будинків Єрусалима, коли стало відомо, що якийсь релігійний лідер вже кілька років протизаконно утримує там людей, примушуючи їх до рабської праці.

Його передбачувані жертви перебували в повній ізоляції і не могли зв'язатися з рідними і близькими.

60-річний рабин був затриманий в ультраортодоксальном районі в центральній частині Єрусалиму за звинуваченням у змісті ізольованого співтовариства, в якому жінки і діти працювали в рабських умовах, йдеться в заяві поліції.

Наголошується, що у рабина було вісім спільниць.

"Нам відомо, що жінки і діти знаходилися там кілька місяців. Нам відомо, що він забирав їх гроші і тримав їх проти волі", - цитує Ассошіейтед прес слова представника поліції Мікі Розенфельда.

Сам рабин заперечує всі висунуті проти нього звинувачення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Тернополі затримали чоловіка і жінку, які продавали людей у секс-рабство.

Крім того, на Донбасі турків "продавав" українок європейським борделях.