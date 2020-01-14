За в'їзд в ЄС з наступного року українці повинні будуть платити по 7 євро

З тих пір, як почала працювати нова система дозволів на в'їзд в Шенгенську зону, українці та громадяни інших країн поза шенгенської зони повинні будуть раз на 3 роки, починаючи з 2021 року, платити 7 євро за дозвіл в'їзду на територію країн Європейського Союзу для туристичних, ділових, транзитних або медичних цілей.

Про це йдеться на сайті ETIAS (Європейська інформаційна система авторизації подорожей), передають Українські Новини.

Видача такого дозволу на подорож буде займати кілька хвилин у разі відсутності зауважень у правоохоронних органів ЄС.

За кожне звернення мандрівник повинен буде заплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодше 18 і старше 70 років - безкоштовно).

Громадянам України рекомендується заповнювати заяву на сайті ETIAS за 96 годин до дати від'їзду.

При цьому наголошується, що цей дозвіл не є аналогом віз.

У разі відмови у в'їзді через ETIAS особа має право подати апеляцію на рішення системи.

На сайті йдеться, що попередня авторизація дозволить ЄС завчасно ідентифікувати осіб, які можуть представляти загрозу, і значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, українцям за "безвиз" з ЄС доведеться подавати заявки перед поїздкою.