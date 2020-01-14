Наглядова рада "Укрзалізниці" має негайно відправити Кравцова у відставку, - нардеп Скічко

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Олександр Скічко вважає, що Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» має негайно зібратися на засідання і відправити у відставку гендиректора УЗ Євгена Кравцова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

«Зараз Кравцов, який перед Новим роком заявив про відставку, продовжує триматися за посаду. Поки він чіпляється за крісло, смакуючи кожну годину, за що йому платять дуже великі гроші, в Україні горять електрички. Тому я закликаю членів наглядової ради «Укрзалізниці» знайти можливість вийти з різдвяно-новорічного режиму і як можна швидше зібратися і прийняти відставку пана Кравцова. Прийшла пора відпустити цього здібного менеджера і хай іде рятувати якусь іншу компанію, поки залізниця не згоріла остаточно», - заявив Скічко.

За його словами, тільки в січні в результаті зношення зайнялися електричка, тепловоз і дизельний поїзд.

«Вчора прямо на ходу загорілася електричка «Шостка-Київ». Слава Богу, ніхто з пасажирів не постраждав, якщо не рахувати того факту, що люди прочекали декілька годин в полі, поки їх хтось забере. Перед тим, 2 січня загорівся тепловоз під потягом «Харків-Херсон», 12 січня - дизель-потяг рейсу «Суми-Люботин» і це вже третій інцидент з початку року. І взагалі за останній рік пожеж на електричках було в два рази більше, ніж у попередній період. Це означає, що наш приміський залізничний транспорт - це не тільки бруд, холод і дискомфорт, а реальна загроза життю і здоров'ю пасажирів», - обурився нардеп.

Він зазначив, що причиною цих інцидентів є зношеність рухомого складу і результатів діяльності Кравцова.

«Причина всіх загорянь одна і та ж - крайня зношеність рухомого складу. Все тому, що за останні роки під чітким і професійним керівництвом Євгена Кравцова «Укрзалізниця» деградувала до того стану, що парк дизель-поїздів зносився до рівня 92,4%, а електропоїздів - до 88,8%. Найцікавіше, що кошти на оновлення рухомого складу залізниці є, просто Кравцов не хотів їх інвестувати, тому що йому потрібно було звітувати перед урядом про величезні доходи, які приносить УЗ завдяки його управлінським талантам», - зазначив Скічко.

Він підкреслив, що при цьому Кравцов не забував піднімати ціни на квитки, витрачати кошти на утримання центрального апарату, роздувати штат топ-менеджерів з фантастичними зарплатами, проводити розрахунки на сотні мільйонів без процедури закупівлі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Скічко заявив, що після Кравцова в "Укрзалізниці" залишиться тільки купа металобрухту і ніякої перспективи.