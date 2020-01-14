МАУ може закрити рейси до Дубаю через необхідність обльоту Перської затоки

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) розглядає можливість закриття рейсів до Дубаю (Об'єднані Арабські Емірати) у зв'язку із необхідністю обльоту Перської затоки.

Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.



"Дубай під питанням... Варіанти є, якщо ми знайдемо їх доцільними. Нам же ще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район", - сказав він.



Дихне зазначив, що компанія в такому випадку не долітає в Дубай без дозаправки, яку можна здійснити в Ларнаці (Кіпр) або в Анталії (Туреччина).



Також він підтвердив закриття рейсів у Бангкок (Таїланд), оскільки на даний момент МАУ вже літає туди в збиток. Крім того, МАУ поки не розглядає можливість відновлення польотів в Пекін (Китай).



Як повідомляли Українські Новини, Україна прийняла рішення з 9 січня припинити польоти повітряних суден українських авіакомпаній в Іран у зв'язку із катастрофою літака МАУ 8 січня.



Раніше МАУ оголосила про закриття рейсів з Києва до Кракова (Польща) з 14 січня 2020 року і в Бангкок (Таїланд) - на період літньої навігації 2020 року. МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.



У 2018 році в порівнянні з 2017 роком авіакомпанія МАУ збільшила збиток у 8,9 разів до 2,696 млрд гривень.



Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.