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14 січня 2020, вівторок, 19:44 8
Суспільство 2020-01-14T19:44:12+02:00
Українські Новини
МАУ може закрити рейси до Дубаю через необхідність обльоту Перської затоки

МАУ може закрити рейси до Дубаю через необхідність обльоту Перської затоки

Валерия Драгомирова
Євген Дихне, Дубай, Перська затока, МАУ
Літак МАУ
Літак МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) розглядає можливість закриття рейсів до Дубаю (Об'єднані Арабські Емірати) у зв'язку із необхідністю обльоту Перської затоки.

Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Дубай під питанням... Варіанти є, якщо ми знайдемо їх доцільними. Нам же ще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район", - сказав він.

Дихне зазначив, що компанія в такому випадку не долітає в Дубай без дозаправки, яку можна здійснити в Ларнаці (Кіпр) або в Анталії (Туреччина).

Також він підтвердив закриття рейсів у Бангкок (Таїланд), оскільки на даний момент МАУ вже літає туди в збиток. Крім того, МАУ поки не розглядає можливість відновлення польотів в Пекін (Китай).

Як повідомляли Українські Новини, Україна прийняла рішення з 9 січня припинити польоти повітряних суден українських авіакомпаній в Іран у зв'язку із катастрофою літака МАУ 8 січня.

Раніше МАУ оголосила про закриття рейсів з Києва до Кракова (Польща) з 14 січня 2020 року і в Бангкок (Таїланд) - на період літньої навігації 2020 року. МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком авіакомпанія МАУ збільшила збиток у 8,9 разів до 2,696 млрд гривень.

Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є колишній співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.

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