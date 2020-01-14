підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Події
  • У метро Неаполя зіткнулися 3 потяги: є постраждалі
14 січня 2020, вівторок, 16:43 6
Події 2020-01-14T20:45:03+02:00
Українські Новини
У метро Неаполя зіткнулися 3 потяги: є постраждалі

У метро Неаполя зіткнулися 3 потяги: є постраждалі

Елизавета Кесельман
Неаполь, Італія, Метро, зіткненя поїздів
Зіткнення поїздів в Неаполі. Фото: ilmattino
Зіткнення поїздів в Неаполі. Фото: ilmattino

В метро Неаполі в районі 7-ї години ранку у вівторок відбулося зіткнення трьох потягів. Про це передає агентство ANSA.

Наголошується, що зіткнення сталося між потягом, який виїжджав на платформу 1 з депо, і поїздом, який заїжджав по цій же колії на станцію. В аварію потрапив також третій поїзд, заповнений пасажирами, який щойно виїхав з платформи 2.

В результаті зіткнення в деяких вагонах пошкоджені двері.

Також повідомляється, що в наслідок зіткнення в лікарню доставили п'ятьох осіб, у тому числі і двох машиністів. Іншим пасажирам медики надали допомогу на місці.

Як повідомляли Українські Новини, 12 січня у Кривому Розі вантажний потяг зіткнувся з локомотивом, внаслідок чого вагони зійшли з рейок.

Крім того, поїзд Київ-Ворохта зійшов з рейок з-за зіткнення з вантажівкою. Також в Києві трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.

На початку року в Данії шість осіб загинули і 16 отримали поранення в результаті залізничної аварії на мосту Великий Белт.

Більше новин про: Неаполь Італія Метро зіткненя поїздів

Новини
Рада має намір повторно розглянути питання легалізації грального бізнесу, - Арахамія 20:45
Наглядова рада "Укрзалізниці" має негайно відправити Кравцова у відставку, - нардеп Скічко 20:38
Рада має намір розширити дію держканалу іномовлення на тимчасово окуповані території 20:15
МАУ може закрити рейси до Дубаю через необхідність обльоту Перської затоки 19:44
Бойовики порушили режим тиші: поранені двоє військових 19:16
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
В Луганській області протестувальники проти законопроекту "Про працю" перекрили дорогу 13:05
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok