У метро Неаполя зіткнулися 3 потяги: є постраждалі

В метро Неаполі в районі 7-ї години ранку у вівторок відбулося зіткнення трьох потягів. Про це передає агентство ANSA.

Наголошується, що зіткнення сталося між потягом, який виїжджав на платформу 1 з депо, і поїздом, який заїжджав по цій же колії на станцію. В аварію потрапив також третій поїзд, заповнений пасажирами, який щойно виїхав з платформи 2.

В результаті зіткнення в деяких вагонах пошкоджені двері.

Також повідомляється, що в наслідок зіткнення в лікарню доставили п'ятьох осіб, у тому числі і двох машиністів. Іншим пасажирам медики надали допомогу на місці.

Як повідомляли Українські Новини, 12 січня у Кривому Розі вантажний потяг зіткнувся з локомотивом, внаслідок чого вагони зійшли з рейок.

Крім того, поїзд Київ-Ворохта зійшов з рейок з-за зіткнення з вантажівкою. Також в Києві трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.

На початку року в Данії шість осіб загинули і 16 отримали поранення в результаті залізничної аварії на мосту Великий Белт.