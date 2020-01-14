Банда злочинців під виглядом бійців АТО викрадали людей і вимагали гроші

Національна поліція викрила банду злочинців, які під виглядом бійців АТО викрадали людей і вимагали від потерпілих великі суми. Про це передає прес-служба Нацполиции. Наголошується, що слідство встановило причетність злочинної організації до скоєння чотирьох епізодів з вимаганням близько 11 мільйонів гривень. Учасники злочинної організації Орієнтовно, в 2019 році 26-річний громадянин Російської Федерації створив злочинну організацію для скоєння особливо тяжких злочинів. Під приводом повернення боргів, у тому числі і неіснуючих, зловмисники представлялися учасниками АТО і з застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші. Слідчі з'ясували, що злочинці працювали на замовлення третіх осіб з використанням різних суб'єктів господарювання. Так, учасники організації погрожували одному з потерпілих і його близьким родичам вбивством і вимагали 400 тис. доларів США. А у вересні 2019 в Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 тис. євро. В розшук було оголошено 8 учасників злочинної організації. "Зараз лідер злочинної організації оголошений в міжнародний розшук. Ще четверо підозрюваних - у державний. Решта троє підозрюваних вже затримано", - йдеться в повідомленні. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Як повідомляли "Українські Новини", у Харкові затримали банду, яка протягом 7 років нападала на інкасаторів. Також у серпні поліція затримала учасників збройної злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на пограбуваннях елітного житла, в Києві, Вінниці та Черкаської області.