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14 січня 2020, вівторок, 16:21 7
Силові структури 2020-01-14T19:00:37+02:00
Українські Новини
Банда злочинців під виглядом бійців АТО викрадали людей і вимагали гроші

Банда злочинців під виглядом бійців АТО викрадали людей і вимагали гроші

Елизавета Кесельман
Нацполіція, Злочин, пограбування, злочинна організація

Національна поліція викрила банду злочинців, які під виглядом бійців АТО викрадали людей і вимагали від потерпілих великі суми. Про це передає прес-служба Нацполиции.

Наголошується, що слідство встановило причетність злочинної організації до скоєння чотирьох епізодів з вимаганням близько 11 мільйонів гривень.

 

Учасники злочинної організаціїУчасники злочинної організації

Орієнтовно, в 2019 році 26-річний громадянин Російської Федерації створив злочинну організацію для скоєння особливо тяжких злочинів.

Під приводом повернення боргів, у тому числі і неіснуючих, зловмисники представлялися учасниками АТО і з застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші. Слідчі з'ясували, що злочинці працювали на замовлення третіх осіб з використанням різних суб'єктів господарювання.

Так, учасники організації погрожували одному з потерпілих і його близьким родичам вбивством і вимагали 400 тис. доларів США. А у вересні 2019 в Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 тис. євро.

В розшук було оголошено 8 учасників злочинної організації.

"Зараз лідер злочинної організації оголошений в міжнародний розшук. Ще четверо підозрюваних - у державний. Решта троє підозрюваних вже затримано", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли "Українські Новини", у Харкові затримали банду, яка протягом 7 років нападала на інкасаторів.

Також у серпні поліція затримала учасників збройної злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на пограбуваннях елітного житла, в Києві, Вінниці та Черкаської області.

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