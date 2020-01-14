Суд у Сімферополі звільнить кримського журналіста Миколая Семену протягом десяти діб

Зокрема, підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання адвоката Олександра Попкова про зняття судимості з журналіста.

Наголошується, що рішення про це повинно вступити в силу через 10 календарних діб.

Раніше Національна спілка журналістів України вимагала від уряду України і особисто Президента України Володимира Зеленського включити українського журналіста, кримчанина Миколи Семену в список осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий " обмін "всіх на всіх") і сприяти його поверненню на материкову частину України найближчим часом.

Арешт відомого журналіста викликала його публікація про цивільну блокаду півострова, опублікована на сайті Крим.Реалії в рубриці "Думки". У квітні 2016 року співробітники російської ФСБ провели обшук в його квартирі, заявивши, що дана публікація є закликом до порушення територіальної цілісності Росії (публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії (стаття 280.1 КК Росії).

У грудні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семену в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне вираження думки".

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили винесений Семена вирок.

Екс-президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Те Кент назвав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом в Криму, повинен бути скасований.

Сторона захисту Миколи Семени подала скаргу в Європейський суд з прав людини на рішення російського суду в Сімферополі. Однак ЄСПЛ відмовив у пріоритетному розгляді скарги Миколи Семени.

Як повідомляли Українські Новини, Національний союз журналістів України раніше закликав і українську владу, і міжнародні організації докласти всі зусилля, щоб добитися необхідного лікування Миколи Семени в кардіологічній клініці Києва.