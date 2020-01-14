У середу депутати викличуть до себе міністрів і їх запитають про величезні премії

Спікер парламенту Дмитро Разумков сказав іншим народним депутатам, що в середу, 15 січня, в 19:00 на засідання фракції будуть викликати міністрів і питати їх про премії. Про це повідомляє "Страна".

За словами джерела, Разумков не розуміє звідки у міністрів такі премії і чому вони вирішили їх узяти, а також вважає це несправедливим.

Також, за прогнозами джерела, частина депутатів спробує підняти питання про звільнення міністра економіки Мілованова, міністра охорони здоров'я Скалецьке, міністра юстиції Малюськи, а також міністра культури Бородянського (у якого заступники виписали собі особливо величезні премії).

"Слуги хотіли викликати Кабмін на килим у п'ятницю на годину запитань до уряду, але вирішили використовувати право першої ночі", - розповіло джерело.

Як повідомляли Українські Новини, на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту і стали отримувати зарплати набагато більші, аніж отримували до цього.

Раніше ЗМІ выснили, чим обумовлений різке зростання зарплат топ-чиновників у міністерствах до 200-400 тис. гривень на місяць.