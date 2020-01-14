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14 січня 2020, вівторок, 13:52 8
Суспільство 2020-01-14T15:30:02+02:00
Українські Новини
Біля Хрещатика може з'явиться 100-метрова висотка

Біля Хрещатика може з'явиться 100-метрова висотка

Ольга Фандорина
Хмарочос, Забудова

Під виглядом реконструкції "Київпроекту" хочуть побудувати будівлю висотою 100 метрів. Про це повідомляє видання "Наші гроші".

"Держархбудінспекція під керівництвом Сергія Кузьміна 19 вересня 2019 року видала дозвіл на будівельні роботи на об'єкті" Реконструкція майнового комплексу - будинку "Київпроект" під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 в Шевченківському районі р. Києва ". Про це свідчать дані офіційного сайту ДАБК України", - йдеться в повідомленні.

Замовником дозволу і проектувальником об'єкта є саме ПАТ "Київпроект".

У грудні 2017 року Департамент містобудування видав "Київпроект" містобудівні умови та обмеження, в яких погодив реконструкцію будівлі на ділянці площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22. За Генпланом, ця ділянка є територією громадських будівель і споруд та частково - середньо - та малоповерхової забудови.

Незважаючи на це під виглядом реконструкції буде збудовано багатофункціональний комплекс", що включає дві житлові секції на 304 квартири. Спроектована висота комплексу - 100 метрів (орієнтовно - 33 поверхи), хоча згідно з Генпланом на цій ділянці допустимі будинку не вище 4-11 поверхів.

Фактичний відсоток забудови ділянки становить майже 90%, що в три рази перевищує допустимий відсоток забудови.

За даними "Наших грошей", у забудовника при отриманні дозволу ДАБК були відсутні передбачені містобудівними умовами і обмеженнями висновок висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини щодо проектної документації, історико-містобудівне обґрунтування для проектування об'єкта будівництва, а також погодження проектної документації Департаментом культури КМДА.

Як повідомляли Українські Новини, Мінрегіонбуд вважає діючими скасовані судом норми щодо обмеження забудови.

Державні будівельні норми "Планування і забудова територій" вступили чинності 1 вересня 2018 року, хоча за кілька днів перед цим суд призупинив їх введення.

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