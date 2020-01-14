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  • У Чернігівській області загорілася електричка "Київ-Шостка", затримано поїзди
14 січня 2020, вівторок, 13:12 10
Події 2020-01-14T15:30:02+02:00
Українські Новини
У Чернігівській області загорілася електричка "Київ-Шостка", затримано поїзди

У Чернігівській області загорілася електричка "Київ-Шостка", затримано поїзди

Ольга Фандорина
Пожежа у потязі, пожежа, Електричка
Електричка Київ-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua
Електричка Київ-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua

В Чернігівській області біля Бахмача згорів локомотив електропоїзда №785 Шостка - Київ. Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталася вчора між станціями Халимоново Бахмач стався пожежа, в поїзді знаходилися 254 пасажири і 11 осіб персоналу.

За викликом прибули вогнеборці ДСНС і пожежний поїзд станції Конотоп, вагони з пасажирами були відчеплені і знаходилися на безпечній відстані.

В результаті пожежі сталася затримка руху до 16 поїздів в напрямку від станції Конотоп до залізничної станції Київ. Вогнем пошкоджено обладнання, агрегати, внутрішнє облицювання та конструктивні елементи локомотива, а також лакофарбове покриття на площі 5 кв. м.

На час гасіння пожежі в відчепленими вагонах було освітлення та опалення. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.

Електричка Київ-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.uaЕлектричка Київ-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua

Як повідомляли "Українські Новини, в Києві зловили хуліганів, які влітку тормознули електричку і закидали пасажирів камінням.

Раніше под Днипром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонівст.

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