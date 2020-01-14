У Чернігівській області загорілася електричка "Київ-Шостка", затримано поїзди

В Чернігівській області біля Бахмача згорів локомотив електропоїзда №785 Шостка - Київ. Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталася вчора між станціями Халимоново Бахмач стався пожежа, в поїзді знаходилися 254 пасажири і 11 осіб персоналу.

За викликом прибули вогнеборці ДСНС і пожежний поїзд станції Конотоп, вагони з пасажирами були відчеплені і знаходилися на безпечній відстані.

В результаті пожежі сталася затримка руху до 16 поїздів в напрямку від станції Конотоп до залізничної станції Київ. Вогнем пошкоджено обладнання, агрегати, внутрішнє облицювання та конструктивні елементи локомотива, а також лакофарбове покриття на площі 5 кв. м.

На час гасіння пожежі в відчепленими вагонах було освітлення та опалення. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.

Електричка Київ-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua

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