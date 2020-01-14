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14 січня 2020, вівторок, 12:05 9
Судова влада 2020-01-14T12:13:38+02:00
Українські Новини
Курченко подав позов на Порошенка

Курченко подав позов на Порошенка

Надежда Комендантова
Сергій Курченко, Справа Курченка, Позов, Петро Порошенко
Курченко і Порошенка. Фото: dyvys.info
Курченко і Порошенка. Фото: dyvys.info

Бізнесмен Сергій Курченко звернувся до Верховного суду з позовом до колишнього Президента Петру Порошенку про скасування введених проти нього в 2018 році санкцій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного суду.

Курченко просить визнати протиправним/недійсним та скасувати указ Президента від 14 травня 2018 № 126/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 "Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким Курченко включений в перелік фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи.

13 січня Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України у якості третьої особи, оскільки Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ.

Наступне судове засідання у справі призначено на 10 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2018 року Україна вперше ввела санкції проти власника компанії "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (ВЕТЕК) Сергія Курченка.

У березні ГПУ завершила розслідування по справі побіжного бізнесмена Курченко.

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