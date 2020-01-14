Прес-секретар Кличка заперечує, що йому зробили операцію на вусі

Прес-секретар мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва заперечує, що йому була зроблена операція на вусі. Про це вона сказала Українським Новинам. "Були проведені деякі маніпуляції, а не операція", - сказала вона. За її словами, у вівторок Кличко вже повинен вийти на роботу. Раніше ЗМІ повідомили, що Кличко повернувся з США і відразу вирушив до медиків, які йому зробили операцію на вусі. Як повідомляли Українські Новини, видання "Страна" стверджувало, що Кличко-старший прилетів рейсовим літаком і прямо вирушив до отоларинголога - у нього дуже сильно боліло вухо. За інформацією видання, зараз столичний градоначальник знаходиться в Олександрівській клінічній лікарні, де йому прооперували вухо. Мер погано себе почував і приїхав до лікаря з температурою під 40. Також повідомлялося, що невідомо, коли випишуть Кличка з лікарні.