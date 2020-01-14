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14 січня 2020, вівторок, 11:52 13
Суспільство 2020-01-14T12:30:02+02:00
Українські Новини
Прес-секретар Кличка заперечує, що йому зробили операцію на вусі

Прес-секретар Кличка заперечує, що йому зробили операцію на вусі

Анна Рудык
Віталій Кличко, Операція, КМДА
Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко
Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко

Прес-секретар мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва заперечує, що йому була зроблена операція на вусі.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Були проведені деякі маніпуляції, а не операція", - сказала вона.

За її словами, у вівторок Кличко вже повинен вийти на роботу.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кличко повернувся з США і відразу вирушив до медиків, які йому зробили операцію на вусі.

Як повідомляли Українські Новини, видання "Страна" стверджувало, що Кличко-старший прилетів рейсовим літаком і прямо вирушив до отоларинголога - у нього дуже сильно боліло вухо.

За інформацією видання, зараз столичний градоначальник знаходиться в Олександрівській клінічній лікарні, де йому прооперували вухо. Мер погано себе почував і приїхав до лікаря з температурою під 40.

Також повідомлялося, що невідомо, коли випишуть Кличка з лікарні.

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