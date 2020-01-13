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13 января 2020, понедельник, 23:59 394
Общество 2020-01-14T00:15:01+02:00
Українські Новини
Виталий Кличко срочно вернулся из США в Киев на операцию на ухе

Виталий Кличко срочно вернулся из США в Киев на операцию на ухе

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Операция
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня в срочном порядке вернулся в украинскую столицу из Соединённых штатов Америки, где у него дом в Лос-Анджелесе (Калифорния). Об этом сообщает "Страна".

Кличко-старший прилетел рейсовым самолетом и прямиком отправился к отоларингологу - у него очень сильно болело ухо.

По информации издания, сейчас столичный градоначальник находится в Александровской клинической больнице, где ему прооперировали ухо. Мэр плохо себя чувствовал и приехал к доктору с температурой под 40.

"Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия", - рассказали в окружении мэра. Когда выпишут Кличко пока неизвестно.

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