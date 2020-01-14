В Ірані оголосили про арешти за їх участь у катастрофі літака МАУ

У вівторок, 14 січня представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі заявив, що "деякі люди" були заарештовані за роль у катастрофу українського літака під Тегераном. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, судовий орган Ірану заарештував "деяких людей" за їх роль у катастрофу українського літака, який, за словами іранських властей, був випадково збитий іранської ракетою.

Він не дав подальших подробиць.

Раніше Українські Новини повідомляли, що українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою, повернулися додому. При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов 13 січня повідомив, що представники слідства і фахівці з питань ідентифікації тіл ще залишаються в Ірані.