Украинские спасатели вернулись из Тегерана: опубликовано видео их работы на месте крушения

Украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном, вернулись домой. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Часть специалистов ранее уже вернулись в Украину после ликвидации последствий авиакатастрофы.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео их работы на месте крушения самолета.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.

11 января образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета МАУ передали в Иран.

8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.