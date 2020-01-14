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  • Украинские спасатели вернулись из Тегерана: опубликовано видео их работы на месте крушения
14 января 2020, вторник, 10:27 68
Политика 2020-01-14T11:15:01+02:00
Українські Новини
Украинские спасатели вернулись из Тегерана: опубликовано видео их работы на месте крушения

Украинские спасатели вернулись из Тегерана: опубликовано видео их работы на месте крушения

Ольга Фандорина
Крушение самолета МАУ в Паранде, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Спасатели ГосЧС

Украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном, вернулись домой. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Часть специалистов ранее уже вернулись в Украину после ликвидации последствий авиакатастрофы.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео их работы на месте крушения самолета.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.

11 января образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета МАУ передали в Иран.

8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. 

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