Сьогодні Рада розгляне скасування адвокатської монополії, соцдопомогу і ціни на ліки

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне в першому читанні законопроєкти про зміни до Конституції №1013 про скасування адвокатської монополії і №1028 про надання парламенту повноважень створювати свої консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Законопроєкти про зміни до Конституції вказані першими питаннями на порядку денному, після яких Рада розгляне в 2-му читанні законопроєкти №2589 про збільшення надходжень до спецфонду держбюджету на 2020 рік за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, №2318-1 про дозвіл Податкової та Митної служб здійснювати діяльність в форматі єдиної юрособи, а також законопроект №0970 про визнання співробітників секретаріатів фракцій і груп працівниками патронатної служби (з пропозиціями президента).

Крім того, парламент розгляне в 1-му читанні законопроєкти №2494 про соцдопомогу малозахищеним верствам населення, №2538 щодо цін на ліки, №2343 про захист військових, №2456 про здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів, №2426 про детінізацію металургійного ринку, №2521 про політику іномовлення.

Також на порядку денному значиться законопроєкт №2187 про збереження культурних цінностей у 2-му читанні.

Далі на порядку денному Ради вказані законопроєкти про ратифікацію міжнародних угод з Сингапуром про уникнення подвійного оподаткування (№0016), з Грузією про зміни до угоди про вільну торгівлю 1995 (№0017), з Туреччиною про співробітництво урядів (№0018), з Бразилією про взаємну правову допомогу (№0020).

Як повідомляли Українські Новини, 13 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради.

Також Зеленський підписав закон про верифікації пенсій з новими правками.