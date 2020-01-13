Google відкрив офіс розробки в Києві

Google відкрила свій R&D-центр (офіс розробки) у Києві. Працювати він буде на базі компанії CloudSimple. Про це повідомляє AIN.UA, посилаючись на свої джерела.

Компанію CloudSimple американці купили в листопаді 2019 року. То того часу CloudSimple працювала з рекламодавцями. Тепер же компанія стала 3-м з 8 офісів Google CEE (central and eastern Europe) регіоні з R&D центром. Київський офіс CloudSimple знаходиться в БЦ "Астарта", у ньому працює близько 30 осіб. ТОВ "КЛАУДСИМПЛ УКРАЇНА" зареєстровано у серпні 2018-го.

Примітно, що офіс розробки в Google Росія був закритий у 2014 році у зв'язку з прийняттям правил про іноземних агентів.

Тим часом Новим роком найчастіше цікавляться в Донецькій і Луганській області: що шукають українці в Google.