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13 січня 2020, понеділок, 21:23 6
Суспільство 2020-01-13T22:51:08+02:00
Українські Новини
Google відкрив офіс розробки в Києві

Google відкрив офіс розробки в Києві

Ольга Фандорина
Google, офіс Google
Google Фото: Google
Google Фото: Google

Google відкрила свій R&D-центр (офіс розробки) у Києві. Працювати він буде на базі компанії CloudSimple. Про це повідомляє AIN.UA, посилаючись на свої джерела.

Компанію CloudSimple американці купили в листопаді 2019 року. То того часу CloudSimple працювала з рекламодавцями. Тепер же компанія стала 3-м з 8 офісів Google CEE (central and eastern Europe) регіоні з R&D центром. Київський офіс CloudSimple знаходиться в БЦ "Астарта", у ньому працює близько 30 осіб. ТОВ "КЛАУДСИМПЛ УКРАЇНА" зареєстровано у серпні 2018-го.

Примітно, що офіс розробки в Google Росія був закритий у 2014 році у зв'язку з прийняттям правил про іноземних агентів.

Тим часом Новим роком найчастіше цікавляться в Донецькій і Луганській області: що шукають українці в Google.

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