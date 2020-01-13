В Україні від ускладнень грипу померла породілля, її дитину врятували

На початку січня цього року в Україні через ускладнення грипу померла 31-річна породілля. Її дитина вижила і після 10 днів у відділенні реаниации був переведений у відділення для недоношених дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що жінка захворіла за тиждень до Нового року, а 31 грудня лікарі були змушені провести кесарів розтин.

"31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку з відшаруванням плаценти було проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання гепатитом С. Дитина вижила і сьогодні, 13 січня, з відділення реанімації її перевели у відділення для недоношених дітей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 163 тис. осіб захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні захворюваннями з 16 по 22 грудня.

Також зареєстрована ще одна смерть від вірусу грипу A/Сінгапур у Кропивницькому.